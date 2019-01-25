شهد مطار "أورلي" في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بسبب "حذاء امرأة مسافرة" إلى المغرب، تسبب بتعطيل حركة الملاحة لساعات.
وانتابت المصالح الأمنية الفرنسية في المطار شكوك حول حيازة مسافرة إلى مدينة الدار البيضاء على متن الخطوط الملكية المغربية لجسم متفجر(عبوة ناسفة).
ووفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فقد تم اقتياد المسافرة إلى مكان منعزل للتفتيش، بعد أن قام جهاز الفحص الإشعاعي الخاص بكشف جسم غريب داخل أمتعتها.
وتم إعلان حالة استنفار داخل المطار مباشرة بعد توقيف المسافرة، حيث جرى إخلاء كل من القاعة A وB.
وبعد عملية التفتيش التي خضعت لها السيدة، تم اكتشاف أن المرأة تحمل بحوزتها حذاء مزودا بنظام إلكتروني، ليتم إخلاء سبيلها بعد ذلك مباشرة حيث التحقت بطائرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر "حذاء مسافرة" يوقف عمل مطار فرنسي لساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.