الان تتابع الكونغرس الأمريكي طلب من دويتشه بنك الألماني معلومات عن ترامب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

طلبت لجنتان برلمانيتان نافذتان يهيمن عليهما الديموقراطيون منذ يناير الحالي، من مصرف دويتشه بنك الألماني معلومات عن علاقاته بالرئيس دونالد ترامب.

وقالت متحدثة باسم البنك امس الخميس: تلقى البنك طلباً من لجنة الخدمات المالية ولجنة الاستخبارات.ورفضت المتحدثة تحديد ما إذا كان الطلب على شكل انذار يتعين على البنك الاستجابة له وإلا فرضت عليه عقوبات.

ولم توضح المتحدثة أيضاً حدود الطلب مكتفية بالقول إن دويتشه بنك “سيقدم كافة المعلومات المناسبة لكافة الطلبات المسموح بها”.

وقال البنك الألماني إنه يجري حالياً “حواراً مثمراً مع اللجنتين لتحديد أفضل وسيلة لمساعدتهما في أعمالهما الرقابية” على البنك.

ودويتشه بنك كان أحد البنوك القليلة التي استمرت في اقراض مجموعة ترامب بعد افلاس العديد من كازينواته في تسعينات القرن الماضي ما راكم ديوناً تقدر اليوم ب 330 مليون دولار.

وكان نواب ديموقراطيون طلبوا في مايو 2017 من البنك الألماني تسليمهم وثائق حول الصلات المالية مع أسرة ترامب وخصوصاً لمعرفة ما إذا كان هناك رابط مع روسيا، لكن البنك رفض مؤكداً أنه من غير القانوني تزويدهم تلك المعلومات.

ويأتي طلب اللجنتين في وقت يخضع دويتشه بنك لتحقيق جنائي في تبييض أموال عبر فرع له في دولة تشكل ملاذاً ضريبياً.

ويحقق الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أيضاً في معاملات مشبوهة بمليارات الدولارات بين فرع للبنك الدنماركي دانسك بنك في استونيا ودويتشه بنك، بحسب شبكة بلومبرغ.