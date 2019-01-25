الان تتابع أمريكا وبريطانيا تبحثان مواجهة السلوك الإيراني الخبيث والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره البريطاني جيريمي هنت في واشنطن أمس مواجهة السلوك الإيراني الخبيث والخطوات التالية على العملية السياسية في اليمن. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا الخطوات القادمة لتشجيع روسيا على العودة إلى الامتثال الكامل والالتزام الحد من الأسلحة النووية، كما أكدا على متانة العلاقة بين البلدين وسبل تطويرها.

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا وبريطانيا تبحثان مواجهة السلوك الإيراني الخبيث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.