شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره البريطاني مواجهة السلوك الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن) بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو مع نظيره البريطاني جيريمي هنت في واشنطن أمس مواجهة السلوك الإيراني الخبيث والخطوات التالية على العملية السياسية في اليمن. بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو مع نظيره البريطاني جيريمي هنت في واشنطن أمس مواجهة السلوك الإيراني الخبيث والخطوات التالية على العملية السياسية في اليمن. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا الخطوات القادمة لتشجيع روسيا على العودة إلى الامتثال الكامل والالتزام بالحد من الأسلحة النووية، كما أكدا على متانة العلاقة بين البلدين وسبل تطويرها.



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