شكرا لقرائتكم سوريا الديمقراطية تفاوض دمشق.. وهذه الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أعرب قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، سيبان حمو في تصريح لوكالة رويترز، عن اعتقاده بأن المحادثات مع النظام السوري بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة، بعد رد فعل "إيجابي" من دمشق.

أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أنهم مستعدون للتفاوض مع أي طرف في سبيل حماية المنطقة شمال غرب سوريا، شرط التوصل إلى اتفاق على إقامة نظام ديمقراطي لامركزي في سوريا المستقبل، يضمن احترام كافة الثقافات، والمساواة بين جميع المكونات، وضمان حرية التعبير والحقوق السياسية، مشيرةً إلى أن المباحثات مع دمشق لا تزال مستمرة.

وأوضحت أحمد، في تصريح لشبكة رووداو، مساء الخميس أنهم "مستمرون بالمباحثات، إلا أنهم في الوقت ذاته مصرون على بعض الفقرات، مثل النظام الديمقراطي، واللامركزية في سوريا المستقبل".

وشددت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية على "ضرورة حماية كافة المكونات ضمن سوريا الموحدة، وأنهم لن يقبلوا بنظام حكم الحزب الواحد".

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي

منطقة آمنة تحت اشراف أممي

أما في ما يتعلق ب "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها على طول الحدود مع تركيا، فقالت إن شروط للقبول بها هي أن تكون تحت إشراف قوات من الأمم المتحدة، وأن يفرض حظر للطيران فوقها.

يذكر أن من شأن أي اتفاق بين القوات الكردية وحكومة النظام السوري أن يضم أكبر جزأين من أراضي الدولة التي مزقتها الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتجددت محاولات الحوار بين النظام والقوات الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب قوات بلاده من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.