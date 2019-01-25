استقالة مساعد وزير خارجية أمريكا بسبب مؤتمر بولندا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

لبعض الوقت، ارتفعت الخلافات في وزارة الخارجية الأمريكية، وأُجبر العديد من كبار المسؤولين والخبراء في الوزارة على الاستقالة أو المغادرة بسبب سلوك “ترامب” و “بومبيو”.

في آخر استقالة من وزارة الخارجية الأمريكية ، استقال وس ميتشل ، مستشار الشؤون الأوروبية عن عمر يناهز ال 41 عاما. على الرغم من أنه لم يعلن عن الانسحاب في سياق استقالته ، يبدو أن الخلافات بين ترامب قد واجهت تحديًا من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة وتعريفات اقتصادية ، ولم يتمكن ميتشل من الموازنة في تلك العلاقة. من ناحية أخرى ، أدى التحدي الخطير الذي يواجهه حلف الناتو لزيادة حصة الأعضاء إلى دفع أوروبا إلى التفكير في استبدال قوات الناتو في المنطقة. ويقوم الأوروبيون بإعداد ألوية موجهة للدفاع يمكنها القيام بمهام أمريكية إلى حد ما. بالطبع ، كل هذا يمكن أن يشكل تحديا خطيرا لأوروبا التي استقال منها ميتشل ، ولكن يبدو أن هذا هو السبب ليس الوحيد لهذه الاستقالة.

في الوقت الحالي، فإن أكثر النقاشات تحديًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هو الاجتماع حول الشرق الأوسط في بولندا. الأوروبيون متفائلون بشأن السوق الإيراني ؛ ومن ناحية أخرى ، فإنهم لا يريدون مرافقة واشنطن في العقوبات الأخيرة ودفع تكاليف القمة. يسعى ترامب لاسقاط إيران، والأوروبيون يعرفون جيدا أن أي نوع من إعادة الهيكلة في إيران سيؤدي بالتأكيد إلى أزمة دولية أكثر ضررا بمئات المرات من قضية داعش. لن يقتصر الأمر على استعادة الإرهاب القوة في المنطقة وتشكيل مجموعة موحدة من الإرهابيين ، بل أنه لن تتلاشى النوى التي تدعم إيران وستهدد دون شك مصالح الأوروبيين والأميركيين. من ناحية أخرى ، لدى الأوروبيين معارضة قوية لترامب لعقده اجتماعاً في بولندا ، ومن المرجح أن يعارض ميتشل هذه القمة تحت ضغط من الجانبين. والا لما كان هناك سبب يدعو إلى الإعلان عن هذه الاستقالة قبل انعقاد القمة ، وانسحاب أهم دعامة تربط وزارة الخارجية الأمريكية بأوربا من القمة البولندية.

يبدو أن ميتشل هو معارض لهذا الاجتماع ، أو على الأقل مخالفة للدعاية الإعلامية ، فإن العواصم الأوروبية تعارض بشدة هذا الاجتماع وتتردد في دعم ترامب. في وقت سابق ، حذرت هذه العواصم من قبل ببيان لها من انسحاب أميركا من الإتفاق النووي الايراني ونقض قرار الأمم المتحدة. الشقوق التي تم إنشاؤها تزداد كل يوم ويمكن أن تجعل من ترامب يقف في موقف ضعف.