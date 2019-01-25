كندا ستستضيف اجتماع مجموعة ليما حول فنزويلا

اسماء السيد - اوتاوا: ستستضيف كندا اجتماعا لمجموعة ليما يتعلق بالأزمة التي تشهدها فنزويلا، وفق ما أعلن مسؤول حكومي كبير الخميس لوكالة فرانس برس.

ولم يتم تحديد موعد لهذا الاجتماع. غير أن المسؤول الذي اشترط عدم كشف اسمه اعتبر أن "من الأفضل" عقده سريعا "نظرا إلى اتساع الأزمة في فنزويلا".

وكان معظم الدول الأعضاء في مجموعة ليما -- التي تضمّ كندا ونحو 10 بلدان في أميركا اللاتينية -- قد حض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على التخلي عن السلطة.

وتواصلت الخميس المواجهة الدبلوماسيّة بين واشنطن ومادورو الذي تلقّى الدّعم من الجيش الفنزويلي واتّهم الولايات المتّحدة بتحريض المعارض خوان غوايدو على تنفيذ "انقلاب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوّل مَن اعترف بالمعارض غوايدو (35 عامًا) الذي أعلن نفسه الأربعاء "رئيسًا بالوكالة" لفنزويلا. وحذت دول عدّة في أميركا اللاتينية حذو ترمب.