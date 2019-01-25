بوابة الوسط: العثور على جثتين لمصريين بشرق ليبيا

حسن محرم

عثرت قوات الأمن الليبية على رفات شخصين قالت إنهما مصريان، ببلدة السلك شرق البلاد. وبحسب صحيفة "بوابة الوسط" الليبية، فإن بلدة السلك تقع جنوب شرقي بلدية سلوق، الواقعة جنوب مدينة بنغازي، شرق البلاد. ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز شرطة سلوق، المقدم إيهاب عابد الكزة، أن مركز شرطة السلك تلقى بلاغا عن وجود جثتين مجهولتي الهوية، جنوب البلدة.

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