مصادر باسيل للجمهورية: الأجواء إيجابية

أكدت مصادر مواكبة لملف ال​حكومة​ لـ"الجمهورية" انّ الصورة ستتضِح أكثر مع عودة رئيس الحكومة المكلف سعد ​الحريري​ ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ من ​باريس​ التي التقيا فيها أمس.

وأكدت مصادر باسيل عودته اليوم، وانّ الاجواء جيدة، وقالت لـ"الجمهورية": :تفاءلوا بالخير تجدوه:.