أكدت مصادر مواكبة لملف الحكومة لـ"الجمهورية" انّ الصورة ستتضِح أكثر مع عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من باريس التي التقيا فيها أمس.
وأكدت مصادر باسيل عودته اليوم، وانّ الاجواء جيدة، وقالت لـ"الجمهورية": :تفاءلوا بالخير تجدوه:.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر باسيل للجمهورية: الأجواء إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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