الجمهورية: الضاهر قدم للرئيس عون شروحات دستورية عن عدد من القضايا المطروحة

ذكرت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ النائب السابق ​مخايل الضاهر​ قدم شروحات دستورية تفصيلية للرئيس ميشال عون تناولت عدداً من القضايا المطروحة، ومنها تلك المتصلة بقدرة مجلس الوزراء على بتّ ​قانون الموازنة​ وإحالتها الى ​مجلس النواب​ على رغم انّ الحكومة هي في مرحلة تصريف اعمال. فالموازنة، برأي الضاهر، من القضايا الأساسية التي يمكن ان يشملها ​تصريف الأعمال​ في الإطار الضيّق كما قال ​الدستور​".

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