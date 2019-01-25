أوضحت مصادر ​وزارة المال​ لـ"الجمهورية" انه لو تشكلت الحكومة البارحة قبل اليوم، فإنه سيكون من الصعب جداً مناقشة ​الموازنة​ واقرارها وإحالتها الى ​مجلس النواب​ في هذه المدة القصيرة، هذا اذا لم نحتسب مدة توزيعها على النواب ومناقشتها داخل ​المجلس النيابي​. ولذا بات هذا الامر يحتاج الى معجزة، وبالتالي فإنّ الحل يكون بتشريع الصرف على ​القاعدة الاثني عشرية​ مؤقتاً الى حين تأليف الحكومة وإقرار الموازنة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المالية للجمهورية: لتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية مؤقتاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.