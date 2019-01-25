الجمهورية: بري يرفض فكرة إعطائه حقيبة وزارة الاعلام رفضاً قاطعاً

علمت "الجمهورية" انّ موضوع مبادلة بعض الحقائب مطروح، وهو امر لا يبدو انه يُحدث مشكلة او عقبة في وجه الحكومة في اعتبار انّ الامور شبه محلولة حوله، اذ لا توجد طروحات استفزازية في هذا الاطار، بل انّ المبادلات التي يمكن ان تحصل ستتمّ بالتوافق بين الافرقاء المعنيين.

وفي هذا الاطار علمت "الجمهورية" انّ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يرى انه لا يجب ان تكون هناك مشكلة في موضوع الحقائب. وتفيد أجواؤه انه لا يمانع بحصوله على واحدة من وزارات الثقافة أو ​الصناعة​ أو ​البيئة​ الى جانب وزارتي المال و​الزراعة​، لكنه يرفض فكرة إعطائه حقيبة ​وزارة الاعلام​ رفضاً قاطعاً.

وفي هذا الوقت اكدت مصادر مواكبة للمشاورات الاخيرة انّ الجو ملتبس في ظاهره تفاؤل، وأما في الواقع فلا توجد اي خطوات او مؤشرات على ترجمة جديدة لهذا التفاؤل. ورأت هذه المصادر انّ التأليف لم يخرج بعد من دائرة التشاؤم.