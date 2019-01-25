الجمهورية: موقف للقاء التشاوري نهائي وحاسم بعد اجتماعه اليوم

علمت "الجمهورية"انّ اتصالات جرت امس بين "​اللقاء التشاوري​" وحلفائه، تمّ التشديد خلالها على الوقوف نهائياً مع مطلبه بتمثيله بوزير يمثله حصراً، ويكون من بين أعضائه التسعة (6 نواب و3 لشخصيات مرشحة) ورفض أي صيغة جديدة تؤدي الى خلق جواد عدرا جديد.

واشارت مصادر معنية الى انّ اجتماع اللقاء الذي سينعقد اليوم في دارة النائب ​جهاد الصمد​ في ​طرابلس​، الذي سيحضره الاعضاء التسعة للمرة الاولى، سيصدر عنه موقف يعبّر عن مطلبه النهائي والحاسم.