الاخبار: "التفتيش" يردّ شكوى بيضون بحق سيزار ابي خليل

أصدرت إدارة ​التفتيش المركزي​ قراراً، اعتبرت فيه أن قرار وزير الطاقة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سيزار أبي خليل​ إعطاء المدير العام للاستثمار غسان بيضون إجازة إدارية لمدة 60 يوماً، اعتباراً من 29 تشرين الأول 2018، "يقع في موقعه القانوني، كون إصداره تمليه القواعد القانونية، بالإضافة إلى حقوق الإدارة تجاه الموظف الذي ستنتهي خدمته والذي تقاعس لسبب أو لآخر عن تقديم طلب الاستفادة منها".

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