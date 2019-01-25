الحياة:باسيل قد يلتقي جعجع لاستكمال البحث في توزيع جديد للحقائب

أكدت مصادر معنية بالاتصالات لمعالجة العقد التي تعترض ولادة الحكومة لـ"الحياة" أن الاتصالات من أجل إنجازها الأسبوع المقبل، كما أعلن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، تكثفت بعيدا من الأضواء في الأيام الماضية بين الفرقاء كافة.

وعلمت "الحياة" أنه على رغم مغادرة الحريري بيروت إلى باريس مساء أمس في زيارة خاصة تستمر يومين، فإن هذه الاتصالات مستمرة مرجحة أن يلاقيه فيها رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ آتيا من دافوس، مع إمكان أن يجتمع إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ لاستكمال البحث في توزيع جديد للحقائب الوزارية، إذ أن هذا الأمر يتطلب التشاور مع "القوات" في إمكان تخليها عن حقيبة العمل للمبادلة مع البيئة أو مع الصناعة، بعد مطالبة باسيل بالحصول على حقيبة البيئة مقابل وعد منه بإيجاد مخرج لتمثيل النواب السنة الستة حلفاء "حزب الله" من حصة رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد الحقائب، أوضحت المصادر أن الحريري كرر طلبه من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ حين التقاه أول من أمس التخلي عن وزارة الصناعة طالما أن رئيس البرلمان نبيه بري اشترط للتخلي عنها ل"التيار الحر" الحصول على الصناعة. وتردد أن الحريري عرض على جنبلاط أن يحصل على وزارة الإعلام، إلا أن الأخير رفض تقديم المزيد من التنازلات حيث أبدى مرونة بكثير من الأمور منذ بداية تأليف الحكومة.

وذكرت المصادر ل"الحياة" أن التواصل استمر أيضا بين الحريري وبين "حزب الله" بعيدا من الأضواء إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من أجل تسهيل تأليف الحكومة.

وعلمت "الحياة" في هذا الإطار أن وزير المال علي حسن خليل أبلغ كبار المسؤولين في الدولة، أنه سيتوقف آخر الشهر الحالي عن تلبية الوزارات التي ترسل إليه بالفواتير والمصاريف، نظرا إلى ارتفاع العجز عما هو مقرر في موازنة 2018، واحتمال ارتفاعه أكثر هذه السنة، خلافا لالتزام لبنان في "سيدر".