الاخبار: حزب الله استحدث هيئة العمل الحكومي من أجل مُلاحقة عمل الوزارات

اشارت "الاخبار" الى انه استُحدثت في حزب الله "هيئة العمل الحكومي"، من أجل مُلاحقة عمل الوزارات والإدارات المُرتبطة بها. وتُعدّ "الهيئة"، نُسخة موسّعة من "لجنة العمل الحكومي"، التي كانت موجودة في المرحلة السابقة، وهي صاحبة صلاحيات أكبر. توصف هيئة العمل الحكومي بأنّها "هيئة استشارية" معنية بمتابعة كلّ الوزارات، وإعطاء الرأي حول الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء، بغية تقييم الواقع وتعزيز حضور حزب الله في السياسة الداخلية.
يرأس «الهيئة» نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وتتألّف من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، ووزراء الحزب، ومندوب عن رئاسة المجلس التنفيذي.
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