مدير مطار بيروت:لا ننتظر تقييم منظمة أيكاو لنقوم بواجباتنا

أوضح مدير مطار بيوت الدولي ​فادي الحسن​ لـ"الشرق الأوسط" أن ​منظمة الطيران المدني الدولي​ "أيكاو" اختارت هذه المرة إجراء تقييم أمني ل​مطار بيروت​ وهو إجراء دوري ويحصل في كل الدول الأعضاء في المنظمة التي سبق أن طلبت إجراءه في بيروت في موسم الصيف الماضي لكن لبنان طلب تأجيله لتضاربه مع موعد ​الانتخابات النيابية​.

ولفت مدير المطار إلى أن المنظمة ستضع تقريرها وتحدد نقاط الضعف الأمنية في المطار، ومن ثم تضع خطة تصحيحية ليقوم بها المسؤولون فيه، مؤكدا أن لبنان لا ينتظر تقييم المنظمة ليقوم بواجباته في هذا الإطار وهو ما ظهر جليا في السنوات الأخيرة من خلال التحسينات التي أجريت تقنيا وأمنيا وغيرها.