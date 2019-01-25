طلبت ​غرفة التحكم المروري​ من السائقين توخي الحذر على جسر ​العدلية​ باتجاه ​الاشرفية​ بسبب تسرب للزيوت في المحلة، مؤكدة ان العمل جار على المعالجة.

كانت هذه تفاصيل خبر تسرّب للزيوت على جسر العدلية باتجاه الاشرفية والتحكم المروري تطلب توخي الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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