جعجع: عودتي بالأيام المقبلة ستكون أفضل تكذيب لكل ما أُشيع بشأن مرضي

أكد قريبون من رئيس حزب القوات سمير جعجع لـ"الجمهورية" انه ليست هناك أيّ اعتبارات صحية خلف سفره، وهو في صحة جيدة".
وعلمت "الجمهورية" ان "مسؤولين سياسيين وإعلاميين في القوات هم على تواصل شبه يومي مع جعجع شخصياً، في اطار التشاور حول طريقة مقاربة القضايا الملحّة، والمواقف التي يجب أن تُتخذ حيالها. وضمن هذا الاطار، واكب جعجع من مكان وجوده في احدى الدول الاوروبية الاجتماع الماروني الموسّع في بكركي، حيث أصدر تعميماً بوجوب مشاركة جميع نواب القوات الموارنة في هذا الاجتماع الذي كان متحمِّساً له.
ونقلت الجمهورية عن أحد كوادر القوات قوله انه استفسر من جعجع عمّا إذا كان يحبّذ نشر نفي للأنباء المتعلقة بوضعه الصحي، إرتأى تجاهلها وعدم إصدار أيّ توضيح أو نفي لها، معتبراً أنه "لا يجوز أن نتحرك على إيقاع الأقاويل، وعودتي في الأيام المقبلة ستكون هي أفضل تكذيب لكل ما أُشيع في شأن مرضي".
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