CNN: البيت الأبيض يعد إعلانا للطوارئ قد يصدره ترامب لتمويل جدار حدودي

ذكرت محطة "سي.إن.إن" التلفزيونية نقلا عن وثائق داخلية أن ​البيت الأبيض​ يجهز إعلانا للطوارئ قد يصدره الرئيس ​دونالد ترامب​ كوسيلة لتجاوز ​الكونغرس​ إذا لم يوافق المشرعون على تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية.

وأوضح مسؤول بالحكومة للمحطة التلفزيونية أنه جرى تحديث مسودة الإعلان في الأسبوع الماضي. وذكرت "سي.إن.إن" أن مستشاري ترامب لا يزالون منقسمين بشأن القضية.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي قدمت فيه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلا في مجلس الشيوخ يفتح مؤقتا ​الحكومة الأميركية​، المغلقة جزئيا منذ 34 يوما بسبب طلب ترامب تمويل الجدار.