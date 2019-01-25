تتجاوز 1000 جنيه.. ننشر رسوم ترخيص تشطيبات واجهات المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطلاء واجهات العقارات في مختلف المحافظات بألوان موحدة؛ حفاظًا على المظهر الجمالي للمنازل، بدلًا من رؤية الطوب الأحمر في كل مكانٍ.

وتعمل وزارة التنمية المحلية عبر المحافظات المختلفة، في الوقت الحالي، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت محافظة القاهرة في طلاء العقارات بعدد من الأحياء.

وتأتي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفعيلًا لمواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له رقم 144 لسنة 2009.

واشترط القانون ولائحته التنفيذية، ضرورة الحصول على ترخيص من الحي أو الجهة المختصة قبل الشروع في أعمال تشطيبات واجهات المنازل، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية نموذج طلب الحصول على ترخيص لطلاء واجهات العقارات، وكذلك تضمنت الخدمات التي تقدمها محافظة القاهرة للمواطنين نفس صورة النموذج.

المستندات المطلوبة للترخيص

حددت المادة 113 من اللائحة التنفيذية للقانون في الفقرة الثانية، المستندات المطلوبة في حالة طلب استخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية أن يتم تقديم طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي الذي يكون مسؤولًا عن سلامة المبنى، مرفقًا به المستندات التالية:.

- رسومات الواجهات

- مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

كما تضمن طلب الحصول على ترخيص تشطيبات خارجية دفع رسوم للدولة كالتالي:.

- رسم فحص 20 جنيهًا

- رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه (يزيد هذا الرسم 3% سنويًا اعتبارًا من فبراير 2009)

- تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها

- دمغات هندسية 1.5% من قيمة الأعمال المقدمة

- رسم موارد 10 قروش

- ضريبة نوعية 3 جنيهات

وقال العميد محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، لا يتيح للمواطنين طلاء واجهات العقارات أو إجراء أعمال تشطيبات خارجية بها دون الرجوع إلى الأحياء أو الجهة الإدارية المختصة بذلك.

وأضاف صلاح، لمصراوي، اليوم الخميس، أن كل المباني التي نرى واجهاتها على الطوب الأحمر مخالفة لإجراءات التراخيص التي نص عليها قانون البناء الموحد.

وحول ما إذا كان يمكن طلاء واجهات العقارات على الطوب الأحمر دون "محارة" أكد نائب المحافظ، أن هذا الأمر غير ممكن، فلابد من وضع طبقة المحارة على الطوب الأحمر ومن ثم طلائها بالألوان التي يتم تحديدها من قبل الأحياء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن طلاء الواجهات على الطوب مباشرة.

وتابع العميد محسن صلاح: البيوت اللي واجهتها ملونة في الأساس سيتم تجديد طلائها بلون المنطقة مباشرة، لكن البيوت اللي مش واخدة طبقة محارة لا يمكن دهانها على الطوب، ولابد من الرجوع للأحياء قبل الشروع في أعمال تشطيبات أو طلاء.