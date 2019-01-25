أخبار متوقعة.. بدء الرحلات من مطار سفنكس و"مكرم" تلتقي المصريين بالإمارت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تلتقي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، الجالية المصرية بدولة الإمارات، بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. تبدأ شركة (مصر للطيران) تشغيل رحلات داخلية، لأول مرة، من مطار (سفنكس الدولي)، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي، حتى 9 فبراير القادم.

أبوظبي.. تلتقي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، الجالية المصرية بدولة الإمارات، بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، والرئيس التنفيذي للهيئة ‎العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل، وسفير مصر لدى الإمارات شريف محمد البديوي، على هامش افتتاحها معرض عقارات النيل في أبو ظبي.

بروكسل.. يعقد مجلس حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا اجتماعه الأول على مستوى السفراء للتشاور بشأن القضايا الخلافية، وسيركز الاجتماع على مسألة الشفافية في التحركات العسكرية خاصة على الحدود الشرقية لدول الحلف بالإضافة إلى الوضع في أفغانستان وأوكرانيا.

السويس.. يلتقي فريقا المصري والمقاولون العرب، في الخامسة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، وذلك في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

لندن.. يلتقي فريقا بريستول سيتي وبولتون واندرز، وأرسنال ومانشستر يونايتد، في العاشرة مساء، وذلك في إطار كأس الاتحاد الانجليزي.