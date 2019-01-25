"كاسبرسكي لاب" تكتشف 7 ثغرات في منصة ThingsPro Suite

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشف خبراء عاملون لدى كاسبرسكي لاب عن سبع ثغرات في "ThingsPro Suite"، إحدى المنصات الصناعية القائمة على إنترنت الأشياء، والتي تم تصميمها للحصول على البيانات وتحليلها عن بعد في نظم الرقابة الصناعية.

وكان بإمكان بعض الثغرات التي عثر عليها أن تسمح للقراصنة بالوصول إلى بوابات خاصة بنظم إنترنت الأشياء الصناعية وتنفيذ أوامر تخريبية.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تم إبلاغ شركة "موكسا" المطورة لهذه المنصة الصناعية، عن جميع الثغرات فسارعت إلى تصحيحها.

وتعد باقة "ThingsPro Suite" البرمجية منصة لنظم إنترنت الأشياء الصناعية تجمع البيانات تلقائيًا من أجهزة التقنيات التشغيلية العاملة في المنشأة الصناعية، وتقديمها إلى نظام سحابي لإنترنت الأشياء لإجراء التحليلات البيانية اللازمة عليها.

ويمكن لمثل هذه المنصات أن تكون خطرة بقدر ما هي مفيدة لتسهيل دمج أنظمة إنترنت الأشياء الصناعية وصيانتها ما لم يتم تطويرها ودمجها بطريقة تراعي المخاوف الأمنية، فالثغرات الموجودة في مثل هذه الحلول يمكن أن تسمح للمهاجمين بالوصول إلى الشبكة الصناعية، نظراً لأن هذه الحلول تعمل كحلقة وصل بين نطاقات أمن تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية.

وكان بإمكان إحدى الثغرات المساح لـ"هاكرز" بالحصول على امتيازات تسمح لهم بالوصول إلى قلب النظام وتغيير الإعدادات الخاصة بالأجهزة، ويمكن أن يكون استغلال هذه الثغرات آليًا، ما يعني أن القراصنة يمكنهم تلقائيًا اختراق بوابات "Moxa ThingsPro IoT" متعددة في شركات مختلفة، مع إمكانية الوصول إلى الشبكات الصناعية فيها.

وأكد الباحث الأمني لدى كاسبرسكي لاب، ألكساندر نوشفاي، إن علامة "موكسا" جديرة بالثقة والاحترام في مجال النظم الصناعية في العالم، قائلاً: "إن منتجها الجديد اشتمل على عدد من الثغرات برغم الخبرة الواسعة التي تتحلى بها الشركة، ما يدل على أهمية إجراء اختبارات الأمن الإلكتروني المناسبة حتى لدى العلامات الرائدة في مختلف المجالات الصناعية".

وأضاف: "ندعو جميع مطوري منتجات نظم الرقابة الصناعية للتصرف بمسؤولية، وإجراء عمليات تحقق منتظمة من وجود الثغرات، والتعامل مع أمن حلول النظم الصناعية كجزء أساسي من متطلبات تطويرها".

وتنصح "كاسبرسكي لاب" الشركات باتباع الإجراءات التالية للحفاظ على سلامة نظم الرقابة الصناعية فيها:

• تقييد وصول أجهزة بوابات إنترنت الأشياء الصناعية إلى مكونات شبكات التقنيات التشغيلية وتقنية المعلومات في الشركة، إلى أقصى حد ممكن.

• تقييد وصول الشبكة المؤسسية والإنترنت إلى أجهزة بوابات إنترنت الأشياء الصناعية، إلى أقصى حد ممكن.

• إعداد نظام مراقبة لجميع الاتصالات التي تتم عن بعد بشبكة التقنيات التشغيلية المؤسسية، فضلاً عن مراقبة الوصول إلى المكونات الفردية الخاصة بنظم الرقابة الصناعية داخل شبكة التقنيات التشغيلية.

• استخدام الحلول المصممة لتحليل حركة البيانات الشبكية واكتشاف الهجمات التي تستهدف الشبكة ومنعها عند أطراف الشبكة المؤسسية وأطراف شبكة التقنيات التشغيلية.

• استخدام حلول متخصصة لرصد حركة البيانات في شبكة التقنيات التشغيلية وإجراء تحليلات متعمقة للكشف عن الهجمات التي قد تستهدف المعدات الصناعية.

• ضمان أمن الخوادم المستضيفة على شبكات تقنية المعلومات وشبكات التقنيات التشغيلية في الشركة باستخدام حلول تقدم الحماية من البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية.

• توفير التدريب على النظافة الإلكترونية للموظفين والشركاء والموردين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة التقنيات التشغيلية المؤسسية.