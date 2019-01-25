أميركا تبدأ بسحب دبلوماسييها من فنزويلا

أصدرت الولايات المتّحدة، أمس الخميس، أمرًا يقضي بأن يُغادر موظّفوها "غير الأساسيّين" البعثات الدبلوماسيّة التابعة لها في فنزويلا.

وفي "تنبيه أمني" منشور على موقع تابع لوزارة الخارجيّة الأميركيّة، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضًا من المواطنين الأميركيّين المقيمين في فنزويلا أو المسافرين إليها بأن "يُفكّروا جدّيًا" بمغادرة هذا البلد.

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