لم يحصد اقتراح الرئيس دونالد ترامب لتجاوز أزمة الإغلاق الحكومي تأييد العدد المطلوب من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وذلك في اليوم الرابع والثلاثين من الشلل الجزئي للإدارات في الولايات المتحدة.

والاقتراح، الذي يشمل رصد أموال للجدار الذي يطالب ترامب بإقامته على الحدود مع المكسيك إضافة إلى تنازل يتصل بمصير مليون مهاجر غير شرعي، كان يحتاج إلى ستين صوتاً ليحال على التصويت في مجلس الشيوخ، لكن الأمر كان متعذراً لأن الجمهوريين لا يملكون سوى 53 من أصل مئة مقعد في المجلس المذكور.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ يفشل في تمرير اقتراح ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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