وقف البحث عن طائرة المهاجم الأرجنتيني سالا والمصير غامض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتهت يوم أمس، الخميس، عمليات البحث التي بدأت الإثنين عن الطائرة التي تقل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، والتي فقدت في حادثه لا تزال غامضة. وقررت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية وقف عمليات البحث.

يشار إلى أن اللاعب الأرجنتيني كان قد وقع السبت الماضي عقد الانتقال من "نانت" الفرنسي إلى "كارديف سيتي" المشارك في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكتبت الشرطة في بيان على حسابها في تويتر "لقد راجعنا جميع المعلومات المتاحة، واتخذنا القرار الصعب بإنهاء عمليات البحث"، موضحة أن "فرص البقاء على قيد الحياة في هذه المرحلة ضئيلة جدا".

وسالا الذي وقع حديثا عقد انتقاله من نانت إلى كاريف في صفقة قياسية بلغت 17 مليون يورو، كان عائدا إلى كارديف من نانت على متن طائرة من طراز "بايبر بيه أيه-46 ماليبو".

وأظهر الأرجنتيني البالغ 28 عاما قلقه بشأن هذه الطائرة، وفقا لرسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أرسلت إلى الأصدقاء والأقارب.

وقال سالا في الرسائل وفق ما نشرت وسائل الأعلام الأرجنتينية "أنا على متن طائرة تبدو أنها ستتفكك، وأنا ذاهب إلى كارديف. إذا لم تصلكم أي أخبار عني في غضون ساعة ونصف، فلا أعرف ما إذا كانوا سيرسلون أناسا للبحث عني، لأنهم لن يجدونني. أبي، أنا خائف للغاية".