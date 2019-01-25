10 تعديلات فى التعريفة الجمركية الجديدة.. تعرف عليها

نور على يهدف قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية الذى يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد القادم، إلى مسايرة المستجدات على الساحة الدولية وروعى فى القرار الاخذ بتعديلات النظام المنسق 2017 لتوصيف وتكويد البضائع وفقا للاتفاقية الدولية التى صدرت فى بروكسل فى 14 يونيو 1983، والتى من بين بنودها تسهيل التجارة الدولية وتسهيل وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الولية، ومن أبرز هذه التعديلات التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية: 1 - إضافة أصناف دولية تخص السلع الغذائية مثل الأسماك...

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