حسن محرم
كشف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، تفاصيل جديدة بشأن قضية فساد واحتيال تربط قيادات ببنك باركليز وقطر.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المكتب تصريحاته أن قطر لم تتورع من أي عمل لتحقيق مرادها في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية في 2008.
وبحسب المكتب فإن الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، جان فارلي، و2 من كبار مسئوليه التنفيذيين السابقين، يحاكمان في الوقت الحالي بتهمة الاحتيال، وذلك في ثاني أيام النظر في القضية.
غير أن المدير السابق في بنك باركليز أنه بدون المليار...
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تكشف تفاصيل خلاف كشف فضيحة فساد قيادات بنك باركليز وارتباطهم بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.