بريطانيا تكشف تفاصيل خلاف كشف فضيحة فساد قيادات بنك باركليز وارتباطهم بقطر

حسن محرم

كشف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، تفاصيل جديدة بشأن قضية فساد واحتيال تربط قيادات ببنك باركليز وقطر.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المكتب تصريحاته أن قطر لم تتورع من أي عمل لتحقيق مرادها في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية في 2008.

وبحسب المكتب فإن الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، جان فارلي، و2 من كبار مسئوليه التنفيذيين السابقين، يحاكمان في الوقت الحالي بتهمة الاحتيال، وذلك في ثاني أيام النظر في القضية.

غير أن المدير السابق في بنك باركليز أنه بدون المليار...