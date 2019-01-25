الشرق الاوسط: ممثل سنة 8 آذار سيكون واحدا من الاسماء الثلاثة التي قدمت للرئيس

أعلنت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط"، إن "ثمة توجهاً لاختيار الوزير الذي سيمثّل سنّة الثامن من آذار، بأحد الأسماء الثلاثة التي قدّمت لرئيس الجمهورية، وهم حسن مراد، وطه ناجي، وعثمان المجذوب".

وأفادت المعلومات بأن هذا الوزير "سيكون حتماً من حصة ​الرئيس ميشال عون​، ولا يشارك في اجتماعات وزراء التيار الوطني الحرّ، بل مع فريق الرئيس الوزاري".

وكشفت المصادر عن "نقاش يدور حول إعادة توزيع حقائب: البيئة، والإعلام، والصناعة والمهجرين، حيث يصرّ رئيس التيار الوطني الحرّ ​جبران باسيل​ على استبدال وزارة الإعلام التي رست ضمن حصته، بوزارة أخرى هي البيئة أو الصناعة". لكنها أشارت إلى أن رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق وليد جنبلاط يرفض التخلّي عن وزارة الصناعة، كما يرفض برّي الاستغناء عن وزارة البيئة.