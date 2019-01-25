مصادر الشرق الاوسط: يمكن للحكومة أن تبصر النور قريباً إذا صفت النيات

أوضحت مصادر مواكبة لتحرّك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أن "الأجواء التفاؤلية لا تزال قائمة، والحريري يستكمل اتصالاته بكل الفرقاء، وإذا صفت النيات يمكن للحكومة أن تبصر النور قريباً".
وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن "المحادثات الجديدة أوحت بأن الكلّ يحتاج إلى الحكومة، انطلاقاً من الواقع الاقتصادي الصعب، والوضع المتردي في إدارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة".
وشددت المصادر نفسها على أن "عقدة تمثيل اللقاء التشاوري أخذت طريقها إلى الحلّ، وتمّ الاتفاق على صيغة تجعل الوزير الذي سيمثل اللقاء على تفاهم مع الفريق الوزاري التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون، ولا يصوّت ضدّه عند اتخاذ القرارات الحكومية ولا يعرقل مسار الرئيس، وفي الوقت نفسه يحضر اجتماعات اللقاء التشاوري، ويعبّر عن رأيه على طاولة مجلس الوزراء".
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