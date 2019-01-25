أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن منزل رئيس حركة النهج النائب ​حسن يعقوب​ في بلدة ​بدنايل​ تعرّض منذ قليل ل​اطلاق نار​ من قبل مجهولين وعلى الفور تدخلت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث والعمل جار على القاء القبض على المتورطين.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تعرض منزل حسن يعقوب في بدنايل لاطلاق نار من قبل مجهولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.