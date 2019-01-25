مصادر الاشتراكي للشرق الاوسط:اعادة توزيع الحقائب قد يعيد النقاش للمربع الأول

تخوّفت مصادر مقرّبة من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ أن "تؤدي إعادة فتح الباب أمام توزيع الحقائب إلى إحباط مهمّة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ مجدداً". وأوضحت لـ"الشرق الأوسط" أن هذا الأمر "قد يعيد النقاش إلى المربّع الأول، خصوصاً أن الاتفاق على توزيع الحقائب استغرق أكثر من أربعة أشهر".

وأكدت مصادر مواكبة لجولة الحريري أن "كل الخيارات مفتوحة ما لم يحسم ​تشكيل الحكومة​ سريعاً، لأن وضع البلد لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة". فيما قدّمت مصادر سياسية تفسيرات أخرى قد لا تذهب إلى حدّ الاعتذار، وتوقعت "الذهاب نحو تفعيل دور حكومة ​تصريف الأعمال​، أو تسمية الأشياء بأسمائها، وكشف المعطلين، وبالحدّ الأقصى اعتماد خيار الاعتكاف".