بومبيو دعا منظّمة الدول الأميركيّة إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

دعا وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو منظّمة الدول الأميركيّة إلى الاعتراف بخوان غوايدو "رئيسًا بالوكالة لفنزويلا"، غير أنّ الدول الأعضاء في هذه المنظّمة لم تتوصّل إلى موقف موحّد.
وخلال اجتماع طارئ للمنظّمة في واشنطن حضره في اللحظة الأخيرة، حذّر بومبيو "النظام غير الشرعيّ" لنيكولاس مادورو من "أيّ قرارٍ باستخدام العنف لقمع الانتقال الديموقراطي السلمي"، مطالبًا قوّات الأمن الفنزويليّة بـ"حماية" غوايدو.
وذكر أنّ "الولايات المتّحدة اعترفت برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسًا بالوكالة لفنزويلا"، موجّهًا الشكر إلى "العديد من الدول الأخرى" التي اتّخذت القرار نفسه.
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