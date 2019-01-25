بومبيو دعا منظّمة الدول الأميركيّة إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

دعا وزير الخارجيّة الأميركي ​مايك بومبيو​ منظّمة الدول الأميركيّة إلى الاعتراف ب​خوان غوايدو​ "رئيسًا بالوكالة ل​فنزويلا​"، غير أنّ الدول الأعضاء في هذه المنظّمة لم تتوصّل إلى موقف موحّد.

وخلال اجتماع طارئ للمنظّمة في ​واشنطن​ حضره في اللحظة الأخيرة، حذّر بومبيو "النظام غير الشرعيّ" ل​نيكولاس مادورو​ من "أيّ قرارٍ باستخدام ​العنف​ لقمع الانتقال الديموقراطي السلمي"، مطالبًا قوّات ​الأمن​ الفنزويليّة بـ"حماية" غوايدو.

وذكر أنّ "الولايات المتّحدة اعترفت برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسًا بالوكالة لفنزويلا"، موجّهًا الشكر إلى "العديد من الدول الأخرى" التي اتّخذت القرار نفسه.