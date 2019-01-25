مادورو اتّهم اميركا بتحريض المعارض خوان غوايدو على تنفيذ انقلاب

شكر الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ جلسةٍ خاصّة أمام المحكمة العليا، للعسكريّين الفنزويليّين دعمهم في مواجهة ما سمّاه "انقلابًا" تقوده "امبراطوريّة الولايات المتّحدة". واتّهم الولايات المتّحدة بتحريض المعارض ​خوان غوايدو​ على تنفيذ "انقلاب". وقال: "لا شكّ في أنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ نفسه يُريد فرض حكومة أمر واقع". وكان مادورو أعلن قُبيل ذلك "إغلاق السّفارة وكلّ قنصليّات" بلاده في الولايات المتّحدة. كما كان مادورو أعلن الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسيّة مع ​واشنطن​، وأمهل ممثّلي الولايات المتّحدة 72 ساعةً لمغادرة ​فنزويلا​. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوّل مَن اعترف بالمعارض خوان غوايدو (35 عامًا) الذي أعلن نفسه "رئيسًا بالوكالة" لفنزويلا. وحذت دول عدّة في ​أميركا اللاتينية​ حذو ترامب.

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