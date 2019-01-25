عقيلة صالح: حل الأزمة الليبية لن يتحقق إلا باستبدال حكام البلاد

أكد رئيس مجلس النواب الليبي ​عقيلة صالح​، أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تسعى بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​ليبيا​ لإجرائها خلال العام الجاري، مشددا على أنه "من حق أي ليبي، لا توجد عليه أي ملاحظات قضائية الترشح لخوض هذه الانتخابات، بما في ذلك سيف الإسلام"، النجل الثاني للعقيد الراحل ​معمر القذافي​، الذي قال إنه يتمتع بحريته في مكان ما داخل البلاد، نافيا وجود أي اتصالات بينهما.

ورأى صالح في حديث صحفي أن "حل الأزمة الليبية يكمن في استبدال الأشخاص الذين يحكمون البلاد"، موجها انتقادات لاذعة لرئيس البعثة الأممية ​غسان سلامة​ الذي اعتبره "منحازا" لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج في العاصمة ​طرابلس​.

وأشاد صالح بالدور الإيجابي للسعودية ومصر في الملف الليبي، نافيا وجود خلافات مع المشير ​خليفة حفتر​، القائد العام للجيش الوطني الليبي.