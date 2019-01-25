اشتباكات عنيفة بين شرطة فنزويلا وأنصار "خوان جوايدو"

تظاهر آلاف الأشخاص فى شوارع فنزويلا من أنصار المعارضة، للمطالبة برحيل الرئيس نيكولاس مادورو، بعد أن أعلن زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسا للبلاد واعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية

ومنظمة الدول الأمريكية.

واشتبكت الشرطة الفنزويلية مع المحتجين الذين استخدموا الحجارة للاشتباك مع قوات الأمن التى ردت بالقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وفق صور نشرتها وكالة

الأنباء رويترز.

وشهدت فنزويلا أعمال عنف اندلعت خلال مظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة فى جميع أنحاء البلاد، قتل فيها ما لا يقل عن سبعة متظاهرين، فى مواجهة لا يبدو أنها ستتراجع، مع اتهامات من الولايات المتحدة ودول أخرى بالسلوك غير الديمقراطى للحكومة الفنزويلية.