بومبيو يدعو منظمة الدول الأمريكية للاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، منظّمة الدول الأمريكيّة إلى الاعتراف بخوان جوايدو "رئيسا بالوكالة لفنزويلا"، غير أنّ الدول الأعضاء في هذه المنظّمة لم تتوصّل إلى موقف موحّد.

وخلال اجتماع طارئ للمنظّمة في واشنطن حضره في اللحظة الأخيرة، حذّر بومبيو "النظام غير الشرعيّ" لنيكولاس مادورو من "أيّ قرارٍ باستخدام العنف لقمع الانتقال الديمقراطي السلمي"، مطالبا قوّات الأمن الفنزويليّة بـ"حماية" جوايدو.

وذكر أنّ "الولايات المتّحدة اعترفت (الأربعاء) برئيس البرلمان خوان جوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا"، موجّها الشكر إلى "العديد من الدول الأخرى" التي اتّخذت القرار نفسه.

وأضاف بومبيو "حان الوقت لمنظّمة الدول الأمريكيّة، بصفتها مؤسّسةً، وبجميع أعضائها، أن تفعل الشيء نفسه. على كلّ الدول الأعضاء في منظّمة الدول الأمريكيّة أن تقف إلى جانب الديمقراطية واحترام دولة القانون".

وإضافةً إلى الولايات المتّحدة، اعترفت دول عدّة في القارّة الأمريكيّة بجوايدو، هي: البرازيل، كولومبيا، الأرجنتين، كندا، تشيلي، كوستاريكا، جواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي والبيرو.

في المقابل، أعلنت المكسيك وكوبا دعمهما لمادورو.

وتابع بومبيو "انتهى وقت النقاش. إنّ نظام الرئيس السابق نيكولاس مادورو غير شرعيّ، إنّ نظامه يعيش إفلاساً أخلاقيًا. هو غير كفؤ على الصعيد الاقتصادي وفاسد للغاية وغير ديمقراطي".

لكن بعد هذه التّصريحات التي أدلى بها بومبيو، لم تتوصّل الدول الأعضاء في منظّمة الدول الأمريكيّة إلى موقف مشترك، الخميس.