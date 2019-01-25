«العفو الدولية»: 2018 عام العار لإيران

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان أمس (الخميس) السلطات الإيرانية باعتقال أكثر من سبعة آلاف معارض ومنشق إيراني خلال العام الماضي 2018، وذلك في إطار ما وصفته المنظمة الحقوقية الدولية بأنه «حملة قمع شرسة أدت إلى سجن المئات أو جلدهم وقتل ما لا يقل عن 26 متظاهراً ووفاة تسعة أشخاص في الاحتجاز وسط ظروف مريبة». وأشارت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها في تقريرها إلى أن «الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الأقليات والمتظاهرين المناهضين للحجاب كانوا من بين أولئك المحتجزين في حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية»، واصفة عام 2018 بأنه «عام من العار لإيران» في مجال حقوق الإنسان.

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان أمس (الخميس) السلطات الإيرانية باعتقال أكثر من سبعة آلاف معارض ومنشق إيراني خلال العام الماضي 2018، وذلك في إطار ما وصفته المنظمة الحقوقية الدولية بأنه «حملة قمع شرسة أدت إلى سجن المئات أو جلدهم وقتل ما لا يقل عن 26 متظاهراً ووفاة تسعة أشخاص في الاحتجاز وسط ظروف مريبة». وأشارت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها في تقريرها إلى أن «الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الأقليات والمتظاهرين المناهضين للحجاب كانوا من بين أولئك المحتجزين في حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية»، واصفة عام 2018 بأنه «عام من العار لإيران» في مجال حقوق الإنسان.

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