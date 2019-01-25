شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الحسم خلال أسبوع وتخوف من «شياطين التعطيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زياد عيتاني (بيروت)

بالرغم من عودة التفاؤل إلى الملف الحكومي والحديث عن أسبوع حاسم لولادة الحكومة بحسب تصريح الرئيس المكلف سعد الحريري، إلا أن الخوف والحذر ما زالا سيدي الموقف من إمكانية تدخل «شياطين التعطيل» في الربع ساعة الأخير.

عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار رأى أن الجو إيجابي، لافتاً إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري متفائل، وتمنى أن «تسفر المساعي عن تأليف حكومة وألا يدخل على خط التفاؤل شياطين التعطيل التي أدت إلى العرقلة سابقاً».

وشدد الحجار على أن الهدف من الجو الحالي هو «الوصول إلى حكومة تكون تحت سقف الدستور وهذا ما يُعمل عليه حالياً». من جهته، أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب وهبة قاطيشا، أن أحداً لم يتكلم مع فريقه حول التطورات الحكومية، ورجح أن يعود ذلك لغياب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وانتظاراً لعودته. واعتبر قاطيشا أن التشاور القائم منذ أيّام في إعادة توزيع الحقائب يخيف كل المكونات السياسية لأن ذلك سيشكل عقداً جديدة ويؤخر في تشكيل الحكومة