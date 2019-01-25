شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل في اشتباكات بين الجيش والأمن السوداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الخرطوم) قتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات السوداني في اشتباك مع مجموعة من الجنود في بلدة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر. ووفقاً للشرطة أمس (الخميس) فإن الاشتباكات وقعت بين عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ومجموعة من الجنود في ساعة متأخرة (الأربعاء). وقال مدير شرطة البحر الأحمر محمد موسى عمر في بيان إن احتكاكا بين أفراد من القوات المسلحة وأفراد من جهاز الأمن والمخابرات حدثت، ونتيجة لذلك أصيب عدد منهم ونقلوا إلى المستشفى، مضيفاً: «فقد أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات حياته»، مؤكداً احتواء الموقف «بواسطة قيادة الطرفين، والأوضاع الأمنية بالولاية مستقرة الآن». وقال عدد من أهالي بورتسودان لوكالة فرانس برس إن الاشتباكات كانت قريبة من الساحل، ما أجبر المقاهي والمطاعم المجاورة على إغلاق أبوابها. فيما اعلن متحدث باسم لجنة تحقيق حكومية ارتفاع عدد القتلى إلى 29 منذ بدء احتجاجات السودان في 19 ديسمبر.



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