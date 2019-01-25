الخارجية الأمريكية تأمر الموظفين غير الضروريين بمغادرة فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجوتا/واشنطن - د ب أ:

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الموظفين الحكوميين غير الضروريين بمغادرة فنزيلا، وفقا لما أعلنه مكتب الأمن الدبلوماسي يوم الخميس.

جاء ذلك بعد أن أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على توفير الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا"، ونصح البيان المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في فنزويلا أو يسافرون إليها "بالتفكير بقوة في المغادرة".

وكان مادورو أعلن، أمس أول الأربعاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.

وأعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد أثناء مظاهرات حاشدة ضد الحكومة، الأربعاء.