ارتفاع عدد ضحايا انفجار خط أنابيب نفط بالمكسيك لـ 99 قتيلا

انفجار المكسيك أعلنت السلطات المكسيكية ارتفاع عدد قتلى حادثة انفجار أنبوب نفط بوسط البلاد مؤخرا إلى 99 قتيلاً بعد وفاة 4 مصابين آخرين فى المستشفيات. ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن المعهد المكسيكى للأمن الاجتماعى قوله إن 4 ضحايا آخرين كانوا قد أصيبوا بشكل خطير فى الحادث توفوا فى وقت متأخر من مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. قد أصيبوا بشكل خطير فى الحادث توفوا فى وقت متأخر من مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. ويستمر المعهد فى علاج 11 مصاباً آخر فى الحادث بينما يتلقى 28 آخرون العلاج فى مستشفيات مختلفة فى المكسيك من بينهم أفراد فى حالة خطرة للغاية. يُذكر أن الانفجار قد وقع - يوم الجمعة الماضية - عندما كان نحو 800 شخص فى منطقة "تلاهوليلبان" بولاية "هيدالجو" يعبئون الأوعية بالوقود المتسرب من خط أنابيب رئيسي. وتعد هذه واحدة من أسوأ الحوادث التى تطال أنابيب الطاقة بالمكسيك.

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