إعلامية مصرية تدعو النساء للاستغناء عن الرجال بهذا البديل

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فجرت الإعلامية المصرية المعروفة رانيا بدوي جدلا واسعا بمواقع التواصل، بعد تداول فيديو لها تدعوا فيه النساء للاستغناء عن الرجال والاستعاضة عنهم بـ”الروبوت الجنسي”.

وظهرت “بدوي” وهي تروج للروبوت الجنسي في برنامجها “كلام رنوش” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” من خلال نصح السيدات بشرائه والاستغناء عن الرجال، داعية النساء إلى استخدامه بديلًا للرجل في القيام بمهامه الزوجية والمنزلية.

وتساءلت بدوي في سخرية: الرجل بعد فترة من الزواج ما فائدته: غير أنه يغير الأنبوية ويشغل السخان”ـ لتنتهي إلى القول: “يا شيخة هيني قرشك ولا تهيني نفسك.. واختاري اللي على مزاجك.. قطع الرجل الطبيعي”.

وكانت بدوي أطلقت في أواخر العام الماضي برنامجًا على الإنترنت فقط، عن طريق “فيسبوك، ويوتيوب”، محتواه بعيدًا عن الأحداث السياسية، بعد أن ابتعدت عن الشاشات فترة طويلة.

يذكر أن بدوي كانت تشارك الإعلامي الشهير عمرو أديب لسنوات طويلة تقدم برنامجه اليومي، ومع انتقاله إلى فضائية “ON E ” ظهرت معه لحلقة واحدة قبل أن يتم منعها من الظهور إثر مهاجمتها لوزيرة الاستثمار”.