بعد هروب لأشهر.. العراقي "مغتصب الفتاة" أمام العدالة

علي بشار محاطا برجال الشرطة الألمانية أثناء اقتياده للسجن

في قضية هزت الرأي العام في ألمانيا، ودفعت المستشارة أنغيلا ميركل إلى إعادة النظر في قوانين متعلقة باللاجئين، وجهت السلطات القضائية الألمانية، الخميس، تهما إلى طالب لجوء عراقي "اغتصب وقتل طفلة" قبل أن يفر من البلاد.

وذكر مدعون عامون أن علي بشار فرّ من ألمانيا بعدما اغتصاب وضرب حتى الموت سوزانا ماريا فيلدمان (14 عاما) في منطقة أحراش قرب مخيم لاجئين في مدينة فيسبادن وسط ألمانيا في مايو الماضي، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

وتقول السلطات إن بشار (21 عاما) اغتصب مرتين طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، مرة في أبريل 2018 بعدما حبسها في غرفته، ومرة أخرى قرب موقف سيارات تابع لسوق في الشهر التالي.

برلين تتحرك

وبعد أن هرب بشار إلى شمال العراق، نجحت القوات الأمنية في إقليم كردستان بالقبض عليه وتسليمه لألمانيا لتتم محاكمته.

وبالرغم من عدم وجود معاهدة تسليم مجرمين بين بغداد وبرلين، فإنه جرى وضع الشاب العراقي في طائرة وإرساله إلى ألمانيا في يونيو الماضي.

ونشرت السلطات الألمانية صورا للشاب العراقي محاطا بعدد كبير من عناصر الشرطة، أثناء نقله إلى السجن في المدينة التي تقول السلطات إنه ارتكب فظائع فيها.

كما وجهت النيابة العامة في ألمانيا اتهامات، الخميس، إلى شاب أفغاني كان يعيش في مخيم اللاجئين نفسه مع بشار، قائلة إنه شارك في اغتصاب الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عاما.

ويعتقد أن شقيق بشار الأصغر، الذي يعتقد أنه موجود في العراق، شارك أيضا في اغتصاب فتاة.