بالأرقام.. بعد اغتصاب ومقتل آية مصاروة.. هل أصبحت أستراليا الأكثر عنفا في العالم؟

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أثار اغتصاب ومقتل الطالبة الدولية آية مصاروة الأسبوع الماضي الاهتمام مجددا بمسألة سلامة المرأة في أستراليا ومدى الأمان المرتبط بالسير ليلا في الأماكن العامة.

وأعاد ذلك إلى الأذهان ذكريات جرائم أخرى مثل مقتل الكوميدية يوريدايس ديكسون التي فقدت حياتها قبل ٦ شهور في ظروف مشابهة لآية مصاروة على يد غريب أثناء عودتها إلى المنزل.

وحدثت كلتا الجريمتين في ولاية فيكتوريا.

وقالت شقيقة مصاروة: " لقد كانت أختي تعيش حلما في ملبورن لكنه تحول إلى أسوأ من كابوس".

لذلك ثمة سؤال مفاده: هل أستراليا مكان خطير؟

وماذا تقول الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد النساء في الأماكن العامة؟

كشف أحدث تقارير المعهد الأسترالي لعلم الجريمة بشأن اتجاهات جرائم القتل لعامي ٢٠١٢-١٣ و٢٠١٣-١٤ انخفاض وتيرة مثل هذه الحوادث إلى أدنى معدل لها خلال الربع قرن الأخير في أستراليا.

واستند التقرير إلى جرائم شهدت توجيه اتهامات لأشخاص إما تتعلق بالقتل أو القتل الخطأ.

وتناقص معدل القتل في أستراليا من ١.٨ جريمة قتل لكل ١٠٠ ألف شخص عام ١٩٨٩_١٩٩٠ إلى جريمة واحدة لكل ١٠٠ ألف شخص عام ٢٠١٣-١٤ويتضاءل المعدل بشكل ملحوظ منذ ٢٠٠٥.

وخلال الفترة من ٢٠١٢-١٣ إلى ٢٠١٣-١٤ كان هناك ٤٨٧ جريمة قتل عمد في أستراليا شملت ٥١٢ ضحية و٥٤٩ مذنبا.

ويبدو معدل القتل في المملكة المتحدة مقاربا لأستراليا حيث بلغ ١ لكل ١٠٠ ألف شخص عام ٢٠١١ مقابل ١.١ في أستراليا.

أما الدولة الأكثر خطورة عالميا فهي الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل ٤.٧ مقابل ٠.٩ في السويد.