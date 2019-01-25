المحامي كرامي شلق رئيس اتحاد الحقوقيين سابقاً مُكرماً خلال مؤتمر حقوقي دولي

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نظمت نقابة المحامين في طرابلس واتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان، بالتعاون مع مركز البحوث في جمعية "شمس بيروت" والمؤسسة النروجية "ظاظا للاستشارات"، مؤتمراً حقوقياً بعنوان "التزامات لبنان بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: التحديات المحلية والاستجابات الدولية"، في فندق "كورال بيروت" - الحمرا.

وتقديراً لجهوده الكبيرة والمؤثرة، قدم نقيب المحامين في الشمال الأستاذ محمد المراد ورئيس اتحاد الحقوقيين المسلمين الأستاذ إيمان الأيوبي درعاً تكريمية لمدير بيت الزكاة والخيرات المحامي الأستاذ كرامي شلق رئيس الاتحاد السابق، لمتابعته ونجاحه في إقامة المؤتمرات الأربعة السابقة للاتحاد خلال ولايته، والتي كان لها أثر هام في المجتمع.

وشكر الأستاذ شلق في كلمة ارتجالية نقيب المحامين ورئيس الاتحاد على هذه المبادرة الطيبة، متمنياً للاتحاد متابعة نشاطه في تنظيم وعقد المؤتمرات التي تهدف إلى نشر فكرة العدل والسلام والمحبة في المجتمع.