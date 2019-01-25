تنسيقية «العربية» تستعد لمقاضاة بنسودة

وجهت التنسيقية الوطنية للغة العربية إنذارا إلى الخزينة العامة للمملكة، بواسطة مفوض قضائي، يدعوها إلى سحب جميع المطبوعات الضرائبية المكتوبة باللغة الفرنسية في أجل شهر واحد، تحت طائلة عرض القضية على القضاء.

وقام مفوض قضائي بتبليغ الخزينة، التي يديرها نور الدين بنسودة، في 21 يناير 2019، نص الإنذار الذي وجهه النقيب عبد الرحمان بنعمرو، نيابة عن التنسيقية التي تضم ثماني جمعيات.

ومما جاء في نص الإنذار، أن «الدستور المغربي ينص على أن اللغة العربية رسمية، وأن مقتضيات الدستور تعتبر من النظام العام، وأن مخالفتها تترتب عليها متابعات».

يذكر أنه سبق للمحكمة أن قضت ببطلان استعمال الإدارة مراسلات باللغة الأجنبية من أجل استخلاص ضرائب، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور.