شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الحمدين يتجاهل صحة القطريين ويستبعدها من حساباته والان مع التفاصيل

تنظيم الحمدين سعى جاهدا لتصدير الوهم لشعبه لتغييب عقولهم والتباهي بإنجازات واهية، بعدما زعم أن دويلتهم تقدم أفضل الخدمات الطبية العالمية في الدوحة.

مجلس الشورى القطري رصد زيف ادعاءات حكومة تميم العار، حيث عرى أحمد بن عبدالله رئيس المجلس الوضع المأساوي للقطاع الطبي في قطر، وأكد تجاهل القطريين طبيا والاهتمام بالأجانب.

كما رصد رئيس المجلس عدم الالتزام بالمواعيد وسوء خدمات الطوارئ بالمستشفيات، وطالب بتحديد صرف الأدوية وتوزيع فرص العلاج بعيدا عن المحسوبيات.

من جانبه، انتقد محمد السليطي نائب رئيس المجلس تجاهل الحمدين للقطاع، حيث أكد أنه لا توجد مستشفيات للأمراض المزمنة كالقلب والسكري والسمنة، وذكر أن معدل الوفيات بها يصل إلى 69 %وغالبية المصابين من الشباب.

السليطي رصد أيضا تكرر الأخطاء الطبية والتساهل مع أرواح المواطنين القطريين، كما انتقد عدم معاقبة الطبيب وتمتعه بالحصانة من قبل وزارة الصحة، وهاجم حكومة تميم العار لعدم توافر الكوادر الطبية المؤهلة، العصابة القطرية صبت تركيزها على دعم الإرهاب وتجاهلت شعبها.