شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الحمدين يستخدم خدعة إيقاف مراسلي الجزيرة لإخفاء خيانته بالخرطوم والان مع التفاصيل

يسعى تنظيم الحمدين للتغطية على خيانته للشعب السوداني، عن طريق إخفاء دعم أبواقه الإعلامية لنظام البشير الفاسد، حيث حاولت حفظ ماء وجهها بمسرحية هزلية.

اتفقت الجزيرة مع الأمن السوداني لحياكة مسرحية مفضوحة لتلميع صورتها، فروجت لكذبة سحب تراخيص أثنين من مراسلي القناة بالخرطوم، لتخرج بعدها منددة بالإجراء المزعوم ووصفته بالمتعسف الفاقد للمبررات الموضوعية.

زعمت القناة القطرية، نقلها لمختلف وجهات النظر منذ اندلاع التظاهرات السودانية، فأدعت تمسكها بالثوابت المهنية والحيادية في تغطية الاحتجاجات، وهي محاولات هزلية لتخفيف الانتقادات بسبب خيانتها لانتفاضة السودانيين.

حاولت الجزيرة تشويه المتظاهرين ضد نظام البشير القمعي، فتجاهلت سقوط 26 قتيل برصاص الأمن السوداني منذ بداية الاحتجاجات، وتبنت وجهة نظر النظام ووصفت الضحايا باللصوص ومثيري الشغب.