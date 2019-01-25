ماس: ألمانيا تدعم جوايدو وتؤيد إجراء انتخابات جديدة

(DW)
ذكر وزير الخارجية الألماني في حديث خاص لـDW، أن بلاده تدعم رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد. فيما تعهد مادورو، بالتمسك بالسلطة في بلاده قائلا: "إنه لا توجد هناك أسباب دستورية لإقالته".
على خلفية الصراع المحتدم حول السلطة في فنزويلا، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تأييده لرئيس البرلمان خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد. وقال ماس أمس الخميس - في تصريحات خاصة لـ "DW" خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في واشنطن: "لسنا محايدين في هذه المسألة، إننا ندعم ما يفعله غوايدو هناك".
وأوضح ماس أن...
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